مفتي مصر يثمن موافقة البرلمان المصري إرسال قوات لخارج البلاد

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أثنى مفتي الجمهورية المصرية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور شوقي علام، على موافقة البرلمان المصري اليوم الإثنين بالإجماع على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

وقال علام، في بيان، “يجب شرعًا على الشعب المصري أن يقف صفًّا واحدًا أمام هذه التحديات مع قواتنا المسلحة والقيادة السياسية لمواجهة كافة المخاطر التي تهدد أمننا القومي والإقليمي في هذا الظرف الدقيق”.

وأضاف، “أن قواتنا المسلحة كما عهدناها دائمًا هي درع مصر الحامية، التي تهب دائمًا للدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه”، مؤكدًا أن الجيش المصري في جهاد لحماية بلاده من كل من تسول له نفسه تهديد أمنها واستقرارها.

ووافق البرلمان المصري في جلسة سرية، الإثنين، بالإجماع على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

وعقد البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلسة سرية حضرها 510 من أعضاء المجلس، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، وذلك في حضور وزير الشؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.