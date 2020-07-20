مشاركة كبيرة في مهرجان الشهيد “أحمد البكوش” للسباحة

شارك في المهرجان أكثر من "100" سباح وسباحة من جميع الفئات

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أخبار ليبيا 24 – خاص

نظم نادي بنغازي للسباحة والغوص بمصيف جليانه مهرجان للسباحة في المياه المفتوحة حمل اسم الشهيد “أحمد فتح الله البكوش” .

وشهد المهرجان مشاركة واسعة لعدد كبير من الأندية في مدينة بنغازي مثلها أكثر من 100 سباح وسباحة في مسابقات البراعم، والأواسط والكبار للذكور والإناث .

وشهدت المنافسات أثارة كبيرة ومنافسة قوية بين السباحين .

ونظم في ختام السباق احتفال تم من خلاله توزيع الميداليات على الفائزين وتكريم المشاركين في إنجاح المهرجان .

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