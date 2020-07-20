ماكرون يجري مناقشات مع ترامب حول ليبيا ماكرون: مناقشة رائعة حول ليبيا مع صديقي دونالد ترامب

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أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الإثنين مباحثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب حول آخر مستجدات الأوضاع على الساحة في ليبيا.

وقال ماكرون، في تغريدة على تويتر، أنه أجرى “مناقشة رائعة حول ليبيا مع صديقي دونالد ترامب”، دون أي إضافة.

ويسعى الرئيس ماكرون إلى وضع حد للتدخل التركي في ليبيا، حيث قال في تغريدة يوم الأحد عبر تويتر، إن فرنسا تعمل مع كل من ألمانيا وإيطاليا لوقف التدخل الأجنبي في ليبيا.

وأعلنت الدول الثلاث عن احتمال فرض عقوبات على قوى أجنبية تنتهك حظر توريد السلاح إلى ليبيا، وفق بيان مشترك صدر السبت. وجاء فيه: “نحض جميع الأفرقاء الأجانب على وقف تدخلهم المتزايد واحترام الحظر على السلاح الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بشكل كامل”.