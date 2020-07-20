كورونا تلغي جائرة الكرة الذهبية والبولندي الخاسر الأكبر

أخبار ليبيا 24 – خبر

ألغت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، بشكل مفاجئ، منح جائزة الكرة الذهبية لهذا العام، التي تخصص لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، نظرا للظروف التي فرضها فيروس كورونا المستجد.

واعتبر عدد كبير من خبراء كرة القدم أن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هو الخاسر الأكبر من قرار إلغاء الجائزة، بسبب تألقه اللافت هذا الموسم.

وكان المرشح الأبرز للحصول على الجائزة، خاصة إذا ما ساعد فريقه بالحصول على دوري أبطال أوروبا التي ستستكمل في أغسطس.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى في تاريخها الذي بدأ عام 1956، لن يتم فيها منح جائزة الكرة الذهبية لفرانس فوتبول .