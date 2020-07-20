سيناريوهات دخول مبعوثي “داعش” لليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كانوا يعتقدون أن ليبيا هي جنتهم في الأرض لا دولة ولا قانون تحصلوا فيها على جوازات سفر مزورة وتنقلوا بين مدنها، ومنها إلى دول العالم إرهابهم المنظم انكسر ت شوكته وطوحهم وحلمهم بامرأتهم في ليبيا .

وصل إلى ليبيا ثلاثة قادة مبعوثين من تنظيم “داعش “في العراق وسوريا بشهر سبتمبر من عام 2014م، وتنقلوا بين مدن درنة، وبنغازي، وسرت .

وكان زعيمهم الإرهابي المدعو “وسام الزبيدي” ويكنى بـ”أبي عبدالعزيز الأنباري” وهو عراقي الجنسية من مدينة الرمادي وحضر إلى ليبيا مكلفًا ” بإمارة شمال أفريقيا”، وكان أن أسند إلى “الديناصور” مهمة تأمين تنقلاتهم الأمر الذي سيتيح له فرصة لم تتكرر مع غيره ليستمع لأحاديثهم ويرصد تلقائيًا جانبا من تحركاتهم، الإرهابي “هشام إبراهيم عثمان مسمح” من أصول فلسطينية ولد في درنة عام 1982 انتسب لعائلة “العوكلي” من قبيلة “العبيدات”، ويحمل شهادة الليسانس في الآداب عمل مدرّسا قبل عام 2011 واعتقل بسجن أبو سليم في قضية حملت الرقم 355/2005، ولقب بالديناصور لأنه ضخم الجثة .

قبل أن يتولى هذه المهمة الحساسة، عرض قادة التنظيم عليه في منزل صديقه “فرج كيكبان” إمارة سرت في أكتوبر 2014 في أول لقاء له معهم، لكنه رفض قائلا “أنا لم أستطع إدارة مدرسة فكيف بمدينة ؟”.

وكلف “الديناصور” بعد ذلك التاريخ بمهمة مسؤولية نقل قادة التنظيم بين المدن الليبية درنة وبنغازي وأجدابيا والنوفلية وسرت.

وقبض على “الديناصور” في سرت من قبل قوات البنيان المرصوص واعترف بما رأي وفعل ونقل عن “أبو عبدالعزيز” هذا أنه كان مسجونا بسجن أبوغريب قبل أن يفر منه عام 2012 إثر هجوم لعناصر داعش في العراق، وأصبح من جماعة الحل والعقد في مجلس شورى مجاهدي بلاد الرافدين، والذي تحول إلى تنظيم داعش بالعراق بزعامة الإرهابي المدعو “أبو مصعب الزرقاوي”.

قتل “أبوعبد العزيز الأنباري” نتيجة قصف جوي على منطقة الفتائح بمدينة درنة في نوفمبر 2015، ليصبح “التكريتي” خلفا له.

“أبومعاذ التكريتي” هو ثاني الشخصيات في هرم داعش ليبيا، وهو من العراق أيضا، كان عمره وقتها يقارب الواحدة والأربعين، وقد تقلد منصب والي شمال أفريقيا بعد مقتل “أبو عبدالعزيز”.

يمتلك “التكريتي” خبرة في مجال الإعلام، وبحسب الديناصور الحاضر لواقعة ذبح الأقباط المصريين في سرت، فإن “التكريتي” هو من “أشرف على إخراج ذلك الإصدار.

وقد فر بعد شهر من اندلاع الحرب في سرت، حيث تسلل مع مجموعة الحدود إلى الصحراء”، و “أبو معاذ التكريتي هو من يعطي التعليمات للمصورين كيف يتحركون ومتى، وقد أوقف التصوير أكثر من مرة لإعطاء التوجيهات أو إعادة الحركة، خاصة لأبي عامر الجزراوي المتحدث الوحيد في ذاك الإصدار”.

ثالث القيادات هو “أبوعامر الجزراوي”، وهو الذي ظهر في فيديو ذبح الأقباط متحدثا باللغة الإنكليزية، التي يجيدها بطلاقة لإقامته لفترة من الزمن في كندا، وهو سعودي الأصل من مدينة الرياض.

في عام 2015 تزوج “أبو عامر” من فتاة ليبية في سرت، ثم قتل في حي الجيزة البحرية إبان عملية البنيان المرصوص في ديسمبر 2016.

من الأحداث التي أتيح للديناصور متابعة تفاصيلها أن شابين ألمانيين حضرا إلى درنة في شهر رمضان من عام 2012، أتى بهما المدعو “أبو منعم الحصادي” لموقع كتيبته في مقر شركة الجبل، وطلبا المساعدة في تهريب 20 شخصاً يحملون الجنسية الألمانية من مصر إلى ليبيا عبر الحدود البرية، بينهم أربع نساء وطفلان، لتسفيرهم بعد ذلك إلى تركيا ومنها إلى سورية للالتحاق بتنظيم الدولة هناك.

كان أمير المجموعة الألمانية يدعى “أبو أسامة”، وهو مصري يحمل الجنسية الألمانية، أما مساعده فيدعى “أبو طلحة” ألماني من أصول غانية.

يذكر “مسمح” كيف تابع معهم التنسيق مع مهرب داخل الحدود المصرية يدعى “فايز” وله اسم آخر يقال له “إكروم” من عائلة “العزومي” يقيم في مرسى مطروح، وكان من المهربين المعروفين والموثوقين لدى تنظيم الدولة.

وصلت المجموعة الألمانية إلى المهرب بمرسى مطروح، وحدد مسلك التهريب، من مرسى مطروح ثم سيوة ومنها إلى الجغبوب، وتحديدا منطقة تسمى الوتر تبعد 50 كيلومترا عن الحدود المصرية.

تحركت ثلاث سيارات من درنة، الأولى يقودها الديناصور، والثانية “أبومنعم الحصادي”، فيما قاد “جلال الكيلاني” السيارة الثالثة، حيث التقوا مع المهرب في منطقة تبعد 20 كيلومترا جنوب طبرق، واستلموا كافة أفراد المجموعة وجيء بهم إلى درنة.

أشهر الواصلين لدرنة “أبو طلحة الألماني”، أو “أبو رحمة”، وهو غاني من مواليد ألمانيا، كان مغني راب مشهورا، وبعد انضمامه للتنظيم ظهر في إصدار بالقرب من سد الموصل بالعراق، وإصدار آخر وهو يتحدث عن التنظيم باللغة الألمانية.

بدأت إجراءات استخراج جوازات السفر الليبية للألمان، واستغرق الأمر زمنا، حتى جاء عيد الأضحى، وفي أول أيام ذلك العيد عام 2012 خرج الوفد الألماني في نزهة نظمها الديناصور ورفاقه، وبينما هم في مرحلة من الطريق إذا بحافلتهم تتعرض لحادث سير، نتجت عنه حالتا وفاة وإصابات أخرى.

وأصيب “أبو أسد” وهو ألماني الجنسية بكسر في رجله اليمنى ودخل في غيبوبة دامت 15 يوما، سفّر بعدها لتركيا بجواز مزور لعلاجه على نفقة لجنة علاج الجرحى الليبيين بالخارج .

فيما توفيت نتيجة الحادث امرأتان هما “أم دعاء” وهي ألمانية الجنسية والأصل، و”أم داوود” الألمانية ذات الأصول الروسية، ودفنتا بمقبرة الفتائح بالقسم الثالث، وقد أمّ المصلين في الجنازة “خالد سعد الكيلاني” أحد قيادات أنصار الشريعة بدرنة، وكان موقع الديناصور مأموما.. وشاهدا.

انهيار المنظومة الامنية في ليبيا وموقع درنة جعل منها محطة لتدريب العناصر الارهابية ومقصدا لهم وحصول الجماعات الارهابية على جوازات سفر ليبية مكنهم من التنقل فلهم نفوذ في المطارات

يذكر “الديناصور” أنه على مدى ستة أشهر عمل وجماعته على تسفير بقية المجموعة الألمانية بجوازات سفر ليبية عبر مطاري بنينة والأبرق إلى تركيا، ومنها إلى أنطاكيا الحدودية في رحلة داخلية، ليستلمهم مهرب ويدخلهم إلى سورية براً.

ويؤكد “الديناصور” عن أن الجوازات المزورة استخرجت من مكتب جوازات درنة وسرت، بعد إقفال مكتب جوازات درنة جلب “أبومنعم الحصادي” عددا كبيرا من الجوازات من مدينة سرت تحمل أرقاما تسلسلية صادرة عن الإدارة العامة للجوازات.

ويتم تسفيرهم عبر مطار الأبرق، ومطار بينينا بالتنسيق مع عناصر إرهابية نافذة وبمقابل مادي كبير .

لم يكن “الديناصور” بالتأكيد يعلم ما يخبئه له القدر فجر أحد أيام ديسمبر الأول 2014 فبينما كان في مقر إقامته في ديوان الحدود في منطقة السبعة بمدينة سرت، جاءه أمير الديوان “هاشم أبو سدرة” وطلب منه جلب معدات حفر “جرافة، فأس، مسحة”، صعد معه على متن سيارة وتوجها إلى فندق المهاري، ودخلا عبر طريق محاذية للفندق باتجاه البحر وعند وصولهم إلى الشاطئ شاهد مجموعة من عناصر التنظيم وسياراتهم، و21 شخصا يرتدون زيا برتقاليا شبيها بلباس عمال النظافة”.

يصف المشهد فيقول: “كانت توجد سكة متحركة عليها كرسي، وكاميرا سفلية تتحرك من بداية السكة إلى نهايتها، وعلى هذا الكرسي ذراع طويلة عالية متحركة توجد في نهايتها كاميرا يتحكم بها مصور جالس على الكرسي، وكاميرات أخرى كانت مثبتة على شاطئ البحر”.

فهم “الديناصور” مما رأى أن إصداراً للتنظيم سيجري تصويره، خاصة عندما شاهد الكاميرات، و”أبو معاذ التكريتي” يعطي التعليمات بينما أعطى “أبو عبدالعزيز الأنباري” الإشارة ليقوم عناصر داعش الملثمون بوضع الضحايا على بطونهم ومن ثم ذبحهم وفصل رؤوسهم، ووضعها على ظهورهم.

كُلف “الديناصور” بجمع الجثث ونقلها بصحبة آخرين لدفنها عند نقطة تبعد 12 كيلومتراً عن بوابة الأربعين جنوب مدينة سرت بالفراغ الأمني كان سهل تنقل الجماعات الإرهابية ضن منهم أن ليبيا لهم.