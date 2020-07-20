تسييري طبرق يغلق مطعم سوري لمخالفته الشروط الصحية

أخبار ليبيا24- خاص

قام رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية بإغلاق مطعم يديره سوريين لمخالفتهم الشروط الصحية والإدارية ودخولهم للبلاد بدون إجراءات قانونية.

وتمت خلال الجولة المفاجئة إحالة العمالة إلى جهاز الهجرة غير الشرعية، وإغلاق المطعم لعدم النظافة واستخدام معدات غير صحية وتلوث وحشرات.

وقام عميد بلدية طبرق خلال الجولة بإغلاق مخبز لعدم مطابقته الإجراءات الصحية وكذلك مصادرة جميع ( الطواجين ) المستخدمة لعدم صلاحيتها.

وشدد بوالخطابية أثناء هذه الجولة على المجازر بعدم وضع اللحوم خارج المحلات وإلزامهم بوضع اللحوم وتغطيتها بالشاش، مؤكدًا على التجار الذين يعرضون بضائعهم بمناسبة العيد على الأرصفة بضرورة إخلاء الأرصفة للمشاة.