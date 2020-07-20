تسجيل حالتي وفاة بكورونا ببنغازي

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أعلن مدير “برج الأمل” بمركز بنغازي الطبي، تسجيل حالتي وفاة اليوم الأحد جراء الإصابة بمرض كوفيد19 لمصابين في السبعينيات من عمرهما.

ونقل مكتب الإعلام بمركز بنغازي الطبي عن الدكتور فادي فرطاس، قوله: ” إن الحالة الأولى سيدة مسنة تبلغ من العمر 74 سنة محولة من سبها كحالة جلطة نزيفية في الدماغ، وتم دخولها إلى عناية برج الأمل وتوفيت فور دخولها؛ حيث إنها وصلت في حالة حرجة جدا نتيجة وضعها الصحي الحرج ومسافة السفر الطويلة من سبها إلى بنغازي، وعند إجراء تحليل فحص فيروس كورونا تبين أنها مصابة”.

وأضاف فرطاس، “ن الحالة الأخرى لرجل مسن من بنغازي يبلغ من العمر 77 عام تم تحويله من مصحة خاصة في بنغازي يوم السبت كحالة أعراض في الجهاز التنفسي ودهشة من الدرجة الرابعة، بالإضافة إلى قصور في نسبة تشبع الدم بالأكسجين وتم دخوله إلى العناية الفائقة ببرج الأمل وتوفي اليوم الأحد وتم إجراء تحليل فيروس كورونا له ليتبين إنه النتيجة “موجبة”.