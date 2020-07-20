تسجيل أعلى معدل إصابات بكورونا في ليبيا 114 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أخبار ليبيا24

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الإثنين أعلى معدل إصابات بيوم واحد من انتشار فيروس كورونا في ليبيا، وذلك بعد تسجيل 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إثر إجراء اختبارات على 1179 عينة استلمها من مختبرات طرابلس ومصراتة وزليتن وسبها ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية.

وأفاد المركز، أن من بين العينات الموجبة التي جرى تسجيلها اليوم 75 حالة جديدة و39 حالة مخالطة. وأعلن المركز، تسجيل 23 حالة شفاء منها 3 في زليتن و5 في مصراتة و15 في سبها، وحالة وفاة واحدة بطرابلس.

وبهذه الأرقام الجديدة ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية انتشار الوباء في ليبيا إلى 1980 منها 1490 حالة نشطة و441 حالة شفاء و49 حالة وفاة.