تدشن بوابة التعقيم الذاتي بمطار بنينا الدولى

أخبار ليبيا 24 – خبر

في إطار التعاون المشترك بين إدارة مطار بنينا الدولي و وزارة الصحة بالحكومة الليبية دشنت بالمطار يوم أمس الأحد “بوابة للتعقيم الذاتي “.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات المشددة التي اتخذها وزير الصحة وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الدكتور سعد عقوب لمنع زيادة انتشار فيروس كرونا من خلال المنافذ البرية والبحرية والجوية “.

وبحسب إيجاز صحفى لوزارة الصحة، تعمل بوابات التعقيم الذاتي على تعقيم الأشخاص بالرذاذ المطهر ومزودة بوحدة تخزين المادة المطهرة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتتضمن خطة وزير الصحة تركيب البوابة الأولي بمطار بنينا والثانية بمنفذ أمساعد وصولا لكافة المنافذ بالبلاد .

وتقوم هذه البوابات بتعقيم المارين عن طريقها تعقيماً ذاتياً بمجرد المرور من خلالها إذ تعمل أجهزة الاستشعار أوتوماتيكياً ويبدأ الجهاز بضخ مادة التعقيم القاتلة للفيروسات، وهي مادة غير ضارة بالإنسان على هيئة بخار دون الحاجة إلى استخدام يدوي من قبل العاملين بالمنافذ .