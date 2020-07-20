بنغازي تستضيف بطولة الكاتا الشاطئية لأول مرة عربيًا
أخبار ليبيا24- خاص
يستعد الاتحاد الفرعي للكاراتيه بنغازي لإقامة بطولة الكاتا الشاطئية والتي تقام لأول مرة على مستوى الوطن العربي.
وقال رئيس الاتحاد الفرعي للكاراتيه بنغازي عبد الله السعيطي اليوم الإثنين :”كان هناك اجتماع تم من خلاله دعوة الأندية للمشاركة ببطولة الكاتا الشاطئية للفئات السنية الصغرى من عمر 7 سنوات إلى 13 عام”.
وأضاف السعيطي في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ تعتبر هذه البطولة بداية عودة المناشط للاتحاد الفرعي بعد التوقف بسبب كورونا، موضحًا أن الموعد سيكون يوم السبت المقبل بمصيف الجوهرة.
وتابع رئيس الاتحاد الفرعي :”المشاركة ستكون لجميع أندية بنغازي بواقع مايقارب 60 رياضي”.
وكان الانحاد الفرعي للكاراتيه بنغازي قد أوقف جميع أنشطته في شهر مارس الماضي وذلك حرصا على الرياضيين عقب تفشي فيروس كورونا.