بلدية عمر المختار تتابع توزيع السيولة النقدية

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أجرى رئيس المجلس التسييري لبلدية عمر المختار بمنطقة الجبل الأخضر، المهندس بوفراج سعد، رفقة أعضاء المجلس، اليوم الإثنين، زيارة تفقدية لفرع مصرف التجاري عمر المختار داخل البلدية.

وقام رئيس المجلس التسييري لبلدية عمر المختار بجولة تفقدية داخل الفرع، تابع من خلالها توزيع السيولة النقدية على المواطنين بالبلدية قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وناقش بوفراج، مع مدير فرع المصرف التجاري عمر المختار، محمد الفقيه، آلية العمل داخل المصرف والصعوبات والمشاكل التي تواجه سير عملهم وكيفية وضع الحلول لها، من حيث تقديم الدعم في استكمال الصيانة داخل الفرع كذلك إمكانية توفير مبنى آخرًا للفرع داخل البلدية إلى حين الانتهاء من الصيانة.

بدوره أثنى مدير فرع المصرف التجاري عمر، على دور المجلس التسييري لبلدية عمر المختار من خلال التواصل مع إدارة المصرف لتذليل الصعاب وحل كافة المشاكل.

وقال بوفراج، إن البلدية ستتواصل مع إدارات المصارف العاملة في ليبيا حتى يتم إنشاء فروع لها داخل البلدية من أجل تقريب كافة الخدمات لسكان البلدية ذات المساحة الجغرافية الكبيرة.