الوفاق تحاول الاستيلاء على إدارة صندوق الضمان للحصول على المشاريع الاستثمارية

الوفاق تحاول الاستيلاء على إدارة صندوق الضمان للحصول على المشاريع الاستثمارية الوفاق تريد الهيمنة على الاستثمارات وتمكين أذرعها منها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حافظ صندوق الضمان الاجتماعي على استقراره ووحدته رغم الانقسام السياسي في البلاد طيلة سنوات وحصل على جوائز عالمية وللصندوق استثمارات في الداخل والخارج يضع البعض أعينهم عليها .

الصندوق لم يتأخر عن صرف مرتبات المتقاعدين والتي تعتبر ضعيفة مقارنة بمرتبات باقي شرائح المجتمع بل هو الجهة الوحيدة التي تقوم بصرف المرتبات في بداية كل شهر .

وخلال هذه الفترة تتعالي الأصوات من حكومة الوفاق للاستيلاء على إدارة الصندوق والحصول على المشاريع الاستثمارية، والحجة أن إدارة الصندوق تتبع الحكومة الليبية ولا تتبع حكومة الوفاق التي تريد الهيمنة على كامل أموال الدولة والجهات التي لديها استثمارات وتمكين أذرعها منها .

والضمان الاجتماعي هو نظام له طبيعة اجتماعية وقانونية تشمل الرعاية الاجتماعية للمحتاجين ويقدم مصدرا بديلا للدخل المفقود بسبب المرض وبلوغ السن القانونية لترك الخدمة والتقاعد الاختياري متى توافرت شروط الاستحقاق.

والضمان من حيث اللغة يعنى الكفالة أو الإعالة أما المفهوم الإجرائي له فإنه يعنى النظام الذي يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية بتقرير حق قانوني ثابت لضمان حياة أفضل للمتقاعدين.

و مميزات هذا النظام “الشمول” فهو نظام شامل لكل الفئات من المضمونين ــ موظفين كانوا أو غير موظفين، وشامل للمنافع والمزايا، ويعتبر نظام موحد بإجراءاته، وهو نظام معاشات دائم، و ييسر حساب مدد العمل أو الخدمة لمصلحة المضمون المشترك وضمها سواء كانت ضمانية أو تأمينية أو تقاعدية، ويراعى مبدأ التلازم بين ما يعطيه المضمون المشترك من اشتراكات وما يتقاضاه من منافع.