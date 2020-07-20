الميهوب: الجزائر ستقف إلى جانب مصر بشأن ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

علق رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، على إلغاء زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلى الجزائر، مؤكدًا أن دور الجزائر سيكون إلى جانب مصر في تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك بشأن ليبيا.

الميهوب أشار ، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إلى أن ليبيا هي عضو في جامعة الدول العربية، وأن تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك بقيادة مصر، فيما ستقف الجزائر إلى جانب الدول العربية.

جدير بالذكر، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ألغى السبت، زيارته المرتقبة إلى الجزائر بناء على طلب من الجانب الجزائري، وذلك دون إبداء أي أسباب.

وفي وقت سابق أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، سعي الجزائر لحل الأزمة الليبية عن طريق الحوار بين الأطراف المتنازعة، وهذا للوصول إلى حل وفق مخرجات مؤتمر برلين.

وجدد تبون، خلال لقائه بعقيلة صالح، في يونيو الماضي، موقف الجزائر “الثابت الداعي إلى الحوار بين الأشقاء الليبيين من أجل الوصول إلى حلّ سياسي باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بضمان سيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية، بعيدًا عن التدخلات العسكرية الأجنبية”.