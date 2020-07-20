المريمي: صالح سيبحث مع الرئيس الجزائري العدوان التركي على ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال مستشار رئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، إن زيارة عقيلة صالح إلى الجزائر، ستبحث العدوان التركي على ليبيا وآخر تطورات الأوضاع الميدانية، مؤكدًا أن الزيارة تم تأجيلها ولم يتم إلغاؤها، كاشفًا عن أن الزيارة ستجرى خلال الأيام القليلة المقبلة.

المريمي أكد ، في تصريحات صحفية أنه سيتم بحث وقف العدوان التركي، وضرورة تضافر جهود دول الجوار الليبي لإنهاء الأزمة؛ من أجل بدء مرحلة التفاوض، والشروع في حوار ليبي- ليبي برعاية أممية.

وأضاف “نظام أردوغان يقوم بالحشد العسكري حاليًا على خط سرت الجفرة، ما قد يكون سببًا لاندلاع حرب تضر بالأمن القومي الليبي، ودول الجوار الليبي، وهو ما يستدعي دعوة تلك الدول للتدخل ومساندتنا دوليا لإنهاء التدخل التركي، والتخلص من الميليشيات الإرهابية”.

وتابع “نتوقع في أي لحظة إقدام مرتزقة أردوغان، والعسكريين الأتراك، والمليشيات الإرهابية على مغامرة عسكرية بدخول سرت، لكن الجيش الوطني الليبي جاهز للرد بقوة على أي هجوم من مرتزقة أردوغان، فتحركاتهم مرصودة، إضافة إلى أن الجيش المصري سيتدخل بعد تفويض مجلس النواب الليبي، وزعماء القبائل، وتلك التطورات الميدانية، وغيرها، ستكون على طاولة النقاش بين عقيلة والرئيس الجزائري”.

وتطرق المريمي إلى مشاركته في لقاء الرئيس السيسي ومشايخ وأعيان القبائل الليبية، الخميس الماضي، قائلاً “اللقاء كان على المستوى المطلوب، وحمل طلب من مشايخ وأعيان ليبيا من مصر التدخل حال تعرض بلادنا للخطر، وتجاوز الأتراك والمليشيات الليبية الخط الأحمر الذي حددته القاهرة سرت والجفرة”، مُبينًا أن القبائل الليبية فوضت الرئيس المصري بضرورة التدخل العسكري حال تعرض ليبيا للخطر، واصفا اللقاء بـ”الممتاز”.

وواصل “مصر وليبيا مصيرهما واحد، ولذلك فالقاهرة ستدعم ليبيا، حتى لا تعم الفوضى في البلاد”، مؤكدًا أن حكومة الوفاق غير شرعية، وغير معترف بها لدى معظم الليبيين، وأن تصرفاتها غير وطنية ومرفوضة شكلا ومضمونًا، قائلاً “هي من جاءت بالأتراك لبلادنا، وتعاونت مع الجماعات الإرهابية، فهم يحمونها وهى تدعمهم، والمجتمع الدولي هو من فرض على الليبيين هذه الحكومة، لكن الشعب رفضها، وخرج في مظاهرات في أنحاء ليبيا ضدها”.