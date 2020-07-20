المجعي: لا خطوط حمراء إلا ما يرسمها الشعب الليبي المجعي يزعم أن معركة سرت لن تكون صعبة بفضل النزاع بين قوات الجيش

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الناطق باسم عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق، مصطفى المجعي، إن وصول تعزيزات عسكرية إلى محيط سرت رسالة واضحة بأن حكومة الوفاق جادة في تحرير سرت والجفرة، وأنه لا خطوط حمراء إلا ما يرسمها الشعب الليبي، مؤكدًا أن “الحسم اقترب”.

المجعي أوضح أن دخول سرت ليس مسألة عسكرية فقط، قائلاً “هناك مساحات جغرافية واسعة تحتاج إلى خطط لبسط السيطرة بعد انتهاء عملية التحرير، مشيرًا إلى أن كل الخطوط اكتملت، وأن قادة المحاور سيتخذون الخطوات اللازمة في الوقت المناسب.

وعن الحشود المضادة من جانب قوات الجيش الوطني، قال المجعي “إن حلفاء حفتر إذا أحكموا العقل فلابد أنهم سيتخلون عنه، لأن هزيمته حتمية والمعركة محسومة، كما أن معركة سرت لن تكون صعبة، فسرت ليبية ولن يمنع أحد حكومة الوفاق من تحريرها”.

وتابع “هزيمة حفتر في طرابلس والمنطقة الغربية ارتدت عليه في المنطقة الشرقية، وقبضته لم تعد كما كانت، إضافة إلى أن هناك تنازع بينه وبين حلفائه، فضلاً عما يدور بين ما تسمى كتيبة الصاعقة وحرس المنشآت النفطية من معارك طاحنة، استخدمت فيها أسلحة ثقيلة”.

وعلق على الموقف المصري، قائلاً “إن من ذهبوا للاستجداء بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سجلوا صفحة خزي وعار ستظل تلاحقهم، والسيسي سيخذلهم، حيث لم يكن إعلانه التدخل في الصراع سوى فزاعة أطلقها”، مشيرًا إلى أن لجنة الدفاع القومي تقول بضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية.