الشح: السراج لم يرد على السيسي لعله منشغل بإعادة تشكيل حكومته الشح : يحاول إبعاد باشاغا عن الداخلية ووضع شخص من نظام القذافي في الخارجية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

هاجم المستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة، أشرف الشح، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، بسبب عدم رده على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشأن تحديد الخطوط الحمراء في ليبيا.

الشح قال في تدوينة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه قبل شهر أعلن السيسي خطوطه الحمراء ولم يعلق السراج كرئيس.

وأبدى استغرابه من صمت السراج على تصريحات الرئيس المصري، قائلاً “قبل يومين استقبل السيسي بعض الأنذال و كرر نفس الكلام ولم يعلق السراج حتى اليوم!”.

وواصل “عله مشغول في إعادة تشكيل حكومته التي يسعى من خلالها تسمية أحد العاملين بوظيفة قواد للقذافي سابقًا في الخارجية، وكذلك إبعاد باشاغا من الداخلية”، وذلك في إشارة إلى حافظ قدور سفير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لدى الاتحاد الأوروبي .

وفي خطوات متسارعة نحو التدخل المصري عسكريا في ليبيا، والذي طلبه رسميًا مجلس النواب، التقى السيسي، الخميس الماضي، مع وفد من مشايخ وأعيان القبائل الليبية في القاهرة؛ لبحث تطورات الأزمة والدور المصري فيها من خلال دعم القبائل وإمكانية تدريبها وتسليحها.