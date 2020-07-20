السيسي لترامب: هذا موقفنا من القضية الليبية الرئيس المصري ونظيره الأمريكي يجريان مباحثات هاتفية حول ليبيا

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين لنظيره الأمريكي دونالد ترامب موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناول آخر مستجدات القضية الليبية، حيث استعرض السيسي موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، الهادف إلى استعادة توازن أركان الدولة والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الأمنية، وذلك بتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي، التي لم تزد القضية سوي تعقيدا وتصعيدا حتى باتت تداعيات الأزمة تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمي بأسره”.

وأضاف راضي، “أبدي الرئيس الأمريكي تفهمه للشواغل المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمة الليبية على المنطقة، مشيدا بالجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الليبية والتي من شأنها أن تعزز من مسار العملية السياسية في ليبيا”.