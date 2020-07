السويحلي : السفير الأمريكي “ستيفنز” خسارة كبيرة لليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نشر الرئيس السابق للمجلس للدولة، عبد الرحمن السويحلي، صورة تجمعه بالسفير الأمريكي السابق، كريستوفر ستيفنز قبل 8 سنوات، والذي تم اغتياله في القنصلية الأمريكية في مدينة بنغازي.

السويحلي علق، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس الأحد أن ستيفنز كان عازمًا على مساعدة الليبيين على النهوض من ما وصفه بـ “رماد عقود من الاستبداد” وإعادة بناء بلادهم، معتبرًا أنه قبل كل شيء كان مبعوثًا صادقًا ومتواضعًا.

He was resolutely determined to help Libyans rise from the ashes of decades of tyranny and rebuild their country .Above all he was an honest and down-to-earth envoy . His murder wasn’t only tragic for his family but also a great loss for Libya at that critical juncture. https://t.co/O36mGyK7w3 pic.twitter.com/WANfoduLy1

— عبد الرحمن السويحلي (@Dr_ASewehli) July 19, 2020