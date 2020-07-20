السويحلي : السفير الأمريكي “ستيفنز” خسارة كبيرة لليبيا

السويحلي : "ستيفنز" كان مبعوث صادق ومتواضع

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أخبار ليبيا 24 – متابعات

نشر الرئيس السابق للمجلس للدولة، عبد الرحمن السويحلي، صورة تجمعه بالسفير الأمريكي السابق، كريستوفر ستيفنز قبل 8 سنوات، والذي تم اغتياله في القنصلية الأمريكية في مدينة بنغازي.

السويحلي علق، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس الأحد أن ستيفنز كان عازمًا على مساعدة الليبيين على النهوض من ما وصفه بـ “رماد عقود من الاستبداد” وإعادة بناء بلادهم، معتبرًا أنه قبل كل شيء كان مبعوثًا صادقًا ومتواضعًا.

وأشار إلى أن قتله لم يكن مأساويًا لعائلته فحسب، بل كان أيضًا خسارة كبيرة لليبيا في هذا المنعطف الحاسم.

يشار إلى أن الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي في الحادي عشر من سبتمبر 2012م أدي إلى مقتل السفير الأمريكي في طرابلس كريستوفر ستيفنز، فضلاً عن ثلاثة موظفين أمريكيين.

كما قتل اثنان من المتعاقدين الأمنيين في هجوم مشابه على مركز وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي أيه” قرب مبنى السفارة.

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