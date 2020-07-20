السعودية تعلن موعد عيد الأضحى

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أعلنت المملكة السعودية اليوم الإثنين أن يوم غدٍ الثلاثاء هو المكمل لشهر ذي القعدة، وبعد غدٍ الأربعاء الأول من شهر ذي الحجة.

وبذلك سيكون الوقوف بعرفة يوم الخميس 30 يوليو، والجمعة الموافق 31 يوليو المقبل، أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأعلنت المحكمة العليا السعودية تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام، مساء يوم الإثنين، ليكون غدٍ الثلاثاء هو المكمل لشهر ذي القعدة، وبعد غد الأربعاء الأول من شهر ذي الحجة.

وقالت، في بيان، إن بعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق السعودية بهذا الخصوص، تبين أنه لم يتقدم أحد للشهادة برؤية الهلال بعد مغرب هذا اليوم، ليكون الثلاثاء هو المكمل لشهر ذي القعدة 30 يوماً، وبعد غد الأربعاء الأول من شهر ذي الحجة.