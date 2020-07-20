الزغيد: البعثة الأممية أدخلت ليبيا في نفق مظلم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو مجلس النواب، إبراهيم الزغيد، إنهم يطالبون منذ أعوام بضرورة جلوس الليبيين مع بعضهم داخل وطنهم؛ لحل الأزمة القائمة في البلاد منذ 2011م.

الزغيد اتهم ، في مداخلة هاتفية لقناة العربية، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على مدار الأعوام الماضي وباختلاف رؤسائها، بالمساهمة في دخول ليبيا إلى النفق المظلم حاليا، مضيفا “إحاطاتهم لمجلس الأمن كانت تفتقد المصداقية والشفافية”.

وأوضح أنهم عانوا كثيرا من البعثة الأممية، وطالبوا الأمين العام للأمم المتحدة، في خطابات متكررة من رئيس مجلس النواب في طبرق، عقيلة صالح، بضرورة تغييرها؛ لأنها لم تؤد دورها، قائلا “ما يدور في ليبيا نتيجة حاليا نتيجة عدم إدلاء البعثة بالمعلومات الكافية، كما شنت هجوما على مجلس النواب الشرعي، واتهمته بعرقلة اتخاذ الإجراءات للتصويت على الدستور على غير الحقيقة”.

ورأى أن بعثة الأمم المتحدة تعمل على إرباك المشهد الليبي، قائلا “نحن في ليبيا قادرون عندما نجلس مع بعضنا، بشرط ألا يكون قادة المليشيات والإخوان موجودين على طاولة المفاوضات، خصوصا أنهم قتلوا الليبيين، ودمروا البنية التحتية وزجوا بالأبرياء داخل السجون، ووضعوا الأبرياء في قدور من المياه وأحرقوهم وطبخوهم مثل الخرفان”، حسب قوله .

وواصل “الإخوان جسم سرطاني ينتشر في ليبيا ودول الجوار، وانتشر الآن في مجلس النواب التونسي وسيدمروا تونس إذا لم ينتفض شعبها على الغنوشي، ستصبح حاضنة للإخوان المدعومين من ليبيا وأموال الليبيين”، مختتما بقوله: “نحن في صراع مع الإخوان التابعين لتركيا والمجلس الرئاسي المنتهي ولايته، والذى جاء بالأتراك والقطريين ليحاربونا”.