الإمارات تنجح في إطلاق أول مسبار فضائي عربي نحو المريخ "مسبار الأمل" الإماراتي ينطلق بنجاح نحو المريخ

أخبار ليبيا24

نجحت دولة الإمارات اليوم الإثنين في إطلاق “مسبار الأمل” نحو المريخ في أول مهمة فضائية عربية لاستكشاف الكوكب الأحمر بعد وضعه على صاروخ ياباني من طراز (إتش-2 إيه)، إذ تعد الإمارات واحدة من بين 9 دول فقط تعمل على استكشافه.

وصمم “مسبار الأمل” بأياد إماراتية بمركز محمد بن راشد للفضاء وجرى انطلاقه من مركز تانيغاشيما الفضائي في جزيرة صغيرة جنوبي اليابان، بعد تأجيل المهمة، الأربعاء الماضي، بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة.

وأعلن مركز محمد بن راشد للفضاء تلقيه أول إشارة من “مسبار الأمل” الذي من المتوقع أن يصل إلى كوكب المريخ في فبراير من العام القادم، حيث يحمل أدوات لدراسة الغلاف الجوي العلوي، ومراقبة تغير المناخ على كوكب المريخ، ومن المقرر أن يدور حول المريخ لمدة عامين على الأقل.

ويتلخص هدف المهمة في دراسة الغلاف الجوي للمريخ وأسباب تآكله، وسيتم توفير البيانات التي سيجمعها “مسبار الأمل” للمراكز العلمية والبحثية في العالم، لدراسة أعمق لطبقات الغلاف الجوي للمريخ وأسباب فقدان غازي الهيدروجين والأوكسجين منها، ودراسة التغيرات المناخية وعلاقتها بتآكل سطح المريخ الذي كان أحد أسباب اختفاء الماء السائل عنه.