أنقرة ترسل راجمات صواريخ إلى ميليشيات الوفاق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تواصل السلطات التركية، برئاسة رجب أردوغان، الإصرار على التدخل الصارخ في الشأن الليبي، رغم كافة التحذيرات الإقليمية والدولية، وقرار فرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا.

حيث حرصت أنقرة، على إرسال راجمات صواريخ إلى ليبيا، لدعم ميليشيات حكومة الوفاق، استعدادًا للهجوم على سرت والجفرة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “مليت” التركية .

وبيّنت الصحيفة التركية في تقريرها، أن الحديث يدور عن راجمات صواريخ تركية الصنع من طراز “T-122سقاريا” (ÇNRA)، أرسلتها تركية، إلى ميليشيات الوفاق، والعناصر المتمركزة بمحيط سرت والجفرة.

وواصلت أن راجمات الصواريخ التي وصلت إلى ليبيا، وضُعت بالقرب من سرت، ويصل مدى صواريخها إلى 40 كيلومترًا، موضحة أنها استُخدمت بشكل فعال في العمليات العسكرية التي شنها الجيش التركي على سوريا.

وفي ختام التقرير، أوضحت الصحيفة، أن القوات المسلحة التركية تواصل الدعم اللوجستي وإرسال المعدات العسكرية إلى عناصر حكومة الوفاق، في قاعدتي الوطية ومصراتة، عن طريق طائرتي شحن تابعتين للقوات الجوية التركية، الأولى من طراز “C-130″، والثانية من طراز “A400”.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، وصول تعزيزات عسكرية، السبت، وتوافد الأرتال المدججة بالأسلحة الثقيلة.