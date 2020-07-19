مركز الكشف والعزل مصراتة يعلن خروج 7 حالات كورونا

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أعلن مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام مصراتة عن خروج 7 حالات للحجر المنزلي بعد استقرار وضعهم الصحي.

وكشف المركز في إيجازه أمس السبت عن تحويل حالتين لمستشفى معيتيقه في طرابلس موضحا أن الحالتين من سكان طرابلس.

وأشار مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام مصراتة إلى أنه لم يسجل أمس السبت دخول حالات إصابة بكورونا.

وأوضح المركز أنه يعمل بالإمكانيات المتاحة في ظل عدم توفر غرفة عمليات وعدم توفر مكان للحالات المشتبه فيها