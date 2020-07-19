كتيبة “سبل السلام” تضبط 12 آلية تقوم بتهريب السجائر

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ضبطت كتيبة “سُبل السلام” التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في مدينة الكُفـــرة قبل يومين عدد 12 آلية تقوم بتهريب السجائر بالقرب من الحدود الليبية المصرية.

وذكر مكتب الإعلام في كتيبة سبل السلام أنه تم ضبط مجموعة سيارات نوع “تويوتا” وشاحنة حيث تمت هذه العملية بالتعاون والتنسيق بين القيادة العامة والحكومة المصرية وتكليف الكتيبة بهذه المهمة.

وأوضح مكتب الإعلام في الكتيبة أنه تم تحديد مكان وموقع تواجد المهربين عليه تم القبض عليهم ومصادرة آلياتهم والبضائع التي يحملونها.

وأشار مكتب الإعلام في كتيبة سبل السلام إلى أن جميع السائقين يحملون الجنسية المصرية ، مؤكدًا أنه سيتم إحالتهم جميعاً الى جهات الاختصاص للتحقيق معهم.