خبير عسكري إسباني: معركة سرت انتحارية بالنسبة للوفاق وتركيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الضابط السابق في القوات الجوية الإسبانية، إيمانويل غونزاليس، إن ميدان “سرت – الجفرة”، ميدان معركة معقد للغاية، تلعب فيه الجغرافية لمصلحة قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

وذكر في تصريحات لصحيفة “البيان” الإماراتية، إن ميدان “سرت – الجفرة” من الناحية العسكرية ليس سهلاً، والسيطرة عليه محسومة تقريبًا لمصلحة قوات الجيش الليبي، تحت قوة الدفاعات الأرضية والجوية، مُبينًا أن الطيران سيلعب دورًا مهمًا .

وأردف الخبير العسكري، أن ميليشيات الوفاق وتركيا لا يملكون السلاح الكافي لحسم مثل هذه المعارك بطبيعتها الجغرافية، ولا تستطيع تركيا توفير هذا السلاح في أي وقت، لبعدها الجغرافي وصعوبة تأمين الطريق البحري لهذا المدد .

واستفاض “في المقابل يمتلك الجيش الوطني السلاح الكافي وخاصة الطيران ومنظومات الصواريخ الكافية لتأمين وصد أي هجوم من جانب الوفاق وتركيا، وأيضًا موقف فرنسا واليونان الضامن لقطع الطريق البحري لوصول الإمدادات العسكرية من تركيا، كل هذا يجعل معركة سرت انتحارية بالنسبة لميليشيات الوفاق وتركيا”.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، وصول تعزيزات عسكرية من مختلف المدن الليبية، أمس السبت، وتوافد الأرتال المدججة بالأسلحة الثقيلة.