تسييري طبرق يبحث المشاكل التي تعترض عدد من المساجد

تسييري طبرق يبحث المشاكل التي تعترض عدد من المساجد

أخبار ليبيا24- خاص

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم الأحد مع رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية عمر الحداد المشاكل التي تعترض عدد من المساجد.

واستعرض بوالخطابية خلال الاجتاع في مقر المجلس البلدي بحضور عدد من مدراء المكاتب والإدارات تقريب وجهات النظر والخلافات مع كل الأطراف التي تهمها مصلحة المساجد.

وأكد رئيس المجلس التسييري لبلدية من خلال الاجتماع على دور مكتب الأوقاف بمدينة طبرق ليكون هو حلقة الوصل لتقريب وجهات النظر، موضحًا أن البلدية سوف تتعاون مع الجميع للحفاظ على السلم الاجتماعي.

وأشار بوالخطابية إلى دور هيئة الأوقاف بالحكومة من أجل حل كل المشاكل التي تعترض عدد كبير من المساجد في كل المدن الليبية وأن تكون هناك لقاءات تقابلية مابين هيئة الاوقاف وعدد من الأطراف الأخرى.