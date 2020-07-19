تبون يلتقي ويليامز ويدعو لتعجيل الحل السياسي بليبيا

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جدد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون من جديد اليوم الأحد الدعوة إلى ضرورة التعجيل بالحل السياسي في ليبيا باعتباره السبيل الوحيد للأزمة في ليبيا.

وأتت هذه الدعوة، في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، صدر عقب لقاء تبون، برئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالوكالة، ستيفاني ويليامز، عصر اليوم الأحد في الجزائر.

وبحث تبون وويليامز، مستجدات الأزمة الليبية، وقالت الرئاسة الجزائرية في البيان، إن تبون وويليامز، ناقشا “التطورات الميدانية المقلقة في ليبيا في ضوء مساعي منظمة الأمم المتحدة لاستئناف عملية السلام”، انطلاقاً من قرارات مؤتمر برلين الدولية.

وأضافت الرئاسة الجزائرية، أن تبون جدد للمبعوثة الأممية بالوكالة موقف الجزائر “الداعي إلى ضرورة التعجيل بالحل السياسي باعتباره السبيل الوحيد لوقف إراقة المزيد من الدماء والإبقاء على الوضع تحت السيطرة، حتى يتمكن الشعب الليبي الشقيق من إعادة بناء دولته في إطار الشرعية الشعبية، وبما يضمن وحدته الترابية، وسيادته الوطنية، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية”.