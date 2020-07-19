برلماني تونسي: الغنوشي يسير على خطى إخوان ليبيا لجر البلاد نحو الفوضى الغنوشي يلجأ إلى هذه الازدواجية من خلال فعلين متضاربين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال القيادي في حركة الشعب، والنائب في البرلمان التونسي، هيكل مكي، إن زعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي يسير على خطى إخوان ليبيا، من خلال محاولة جر البلاد إلى الفوضى.

وذكر في تصريحات لموقع “تونيزي نيميريك”، أن الغنوشي يلحق أذى خطيرًا جدًا بأمن البلاد ووحدتها، من خلال اللجوء إلى الخطاب المزدوج.

وواصل أن الغنوشي يلجأ إلى هذه الازدواجية من خلال فعلين متضاربين؛ مُتابعًا “فمن جهة أولى، يؤكد ثقته في اختيار رئيس الجمهورية لمن يتولى رئاسة الوزراء، ومن جهة ثانية، أصدر تعليماته وأوامره لأنصاره حتى يسحبوا الثقة من رئيس الوزراء المستقيل، إلياس الفخفاخ، رغم تقديمه الاستقالة”.

جدير بالذكر أن عدد من الأحزاب السياسية التونسية أعلنت عزمها التحرك باتجاه سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، بسبب ما وصفته بأنه يرتكب خروقات ويتجاوز الصلاحيات.

وتنظر الأوساط السياسية والشعبية التونسية بكثير من التوجس لتحركات رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي غير المعلنة وعلاقاته الخارجية المُبهمة المخالفة للسياسة الرسمية لتونس، وهو ما خلّف شكوكًا وتساؤلات حول أهدافها، ومدى ارتباطها بالتطورات العسكرية الأخيرة في ليبيا.

وتستغل تركيا علاقتها بجماعة الإخوان في تونس بقيادة الغنوشي؛ لاستخدام الأراضي التونسية كمعبر لتمرير الأسلحة والمرتزقة لدعم حكومة الوفاق في حربها ضد قوات الجيش الوطني التي تسعى لتحرير طرابلس من المليشيات المسيطرة عليها.