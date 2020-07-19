بالصور.. توافد أرتال لميليشيات الوفاق مدججة بالأسلحة غرب سرت

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، وصول تعزيزات عسكرية من مختلف المدن الليبية، أمس السبت، وتوافد الأرتال المدججة بالأسلحة الثقيلة.

وذكرت غرفة العمليات في بيان مُقتضب لها، أنه في إطار الدعمِ المُتواصلِ لعملية “دروب النصر”، وصلت ظهيرة أمس السبت تعزيزات كبيرة من مختلف المدن الليبية”.

وتابعت أنه توافدت أرتالٍ مُدججة بالأسلحة الثقيلة والمعدات اللوجستية والعسكرية إلى التمركزات، وأنه كان في استقبالها، آمر الاستخبارات العسكرية بالمنطقة الوسطى التابعة لقوات حكومة الوفاق، إبراهيم بيت المال، وآمر التسليح والذخيرة، عمر بن راشد، والناطق الرسمي باسم غرفة العمليات، الهادي دراه، وعدد من أُمراءِ المحاور والقادة الميدانين.

وكانت وكالة “رويترز” البريطانية، أكدت أمس السبت، أن حكومة الوفاق، نقلت مُقاتلين إلى نقاط أقرب إلى ما وصفته ببوابة محطات النفط الرئيسية في سرت، مشيرة إلى أن الوفاق عازمة على استعادتها من يد قوات الجيش الوطني التابعة للمشير خليفة حفتر.

ونقلت الوكالة البريطانية، تصريحات عن شهود وقادة عسكريين بحكومة الوفاق الوطني، أن رتلاً من حوالي 200 مركبة تحرك شرقًا من مصراتة على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط باتجاه بلدة تاورغاء، حيث قطع حوالي ثلث الطريق إلى سرت.