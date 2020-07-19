الوفاق تحشد قواتها غرب سرت وسط تجدد المطالب الدولية بوقف القتال

أخبار ليبيا24

أظهرت قوات ما يعرف بـ “عملية بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق اليوم الأحد حشد لقواتها غرب مدينة سرت استعدادا لعملية عسكرية مرتقبة، وذلك وسط استمرار الدعوات الدولية بوقف القتال والعودة من جديد إلى الحوار السياسي.

ونشرت القوات، على منصات التواصل الاجتماعي، صور تظهر جانبا من التعزيزات العسكرية واللوجستية التي تصب تباعا لدعم محور سرت الجفرة تنفيذا لتعليمات قادة العمليات.

وفي سياق تجدد المطالب الدولية لوضع حد للقتال في ليبيا ووقف دائم لإطلاق النار والبدء في استئناف الحوار السياسي، دعا الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون من جديد إلى ضرورة التعجيل بالحل السياسي باعتباره السبيل الوحيد للأزمة في ليبيا.

وجاءت هذه الدعوة، في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، صدر عقب استقبال الرئيس تبون، لرئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالوكالة، ستيفاني ويليامز، عصر اليوم الأحد، التي تزور الجزائر.

وأكد الرئيس الجزائري، على ضرورة الحل السياسي في ليبيا، وقال: إن “الحل السياسي يبقي ليبيا بعيدة عن التدخلات الخارجية”.