الشاطر: مطالبة المشايخ للسيسي بالتدخل خيانة وطنية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن الشاطر، من مكتب النائب العام، جمع الاستدلالات حول زيارة وفد القبائل الليبية إلى مصر، ولقائهم بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

الشاطر قال في منشور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه يدعو مكتب النائب العام لاتخاذ خطوة عاجلة بإلاعلان عن شروعه في جمع الاستدلالات حول الأفراد الذين ذهبوا إلى مصر، في إشارة إلى وفد القبائل الليبية.

واعتبر أن ما أسماهم بـ”الأفراد”، طالبوا بالتدخل الأجنبي على سيادة الدولة الليبية، منتحلين صفة لا تستند على شرعية، مُبينًا أن ذلك يعتبر خيانة وطنية، ويجب تقديمهم للمحاكمة.