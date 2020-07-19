السيسي يؤكد تمسكه بتثبيت الموقف الميداني في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطني لبلاده، اليوم الأحد، تطورات الأوضاع في ليبيا على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، في ظل سعي القاهرة لتثبيت الموقف الميداني الراهن وعدم تجاوز الخطوط الحمراء في “سرت والجفرة”، بهدف إحلال السلام بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية.

الرئاسة المصرية أوضحت ، في بيان لها، أن المجلس أكد على أواصر العلاقات القوية التي تربط بين البلدين، وأن مصر لن تدخر جهدا لدعم ليبيا ومساعدة شعبها على العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة الحرجة الحالية، خصوصا أن الملف الليبي يعتبر أحد الأولويات القصوى للسياسة الخارجية المصرية، أخذا في الاعتبار أن الأمن الليبي يشكل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

وأكد المجلس، على الالتزام بالحل السياسي كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية، وبما يحقق الحفاظ على السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية للدولة الليبية، واستعادة ركائز مؤسساتها الوطنية، والقضاء على الإرهاب ومنع فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والمليشيات المسلحة المتطرفة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي تساهم بدورها في تفاقم الأوضاع الأمنية وتهديد دول الجوار والسلم والأمن الدوليين، مع ضمان التوزيع العادل والشفاف لمقدرات الشعب الليبي ومنع سيطرة أي من الجماعات المتطرفة على هذه الموارد.

وترأس السيسي اجتماع مجلس الدفاع الوطني المصري، والمشكل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، ووزراء الخارجية، والمالية، والداخلية، وقائد القوات البحرية، وقائد قوات الدفاع الجوي، وقائد القوات الجوية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، بحضور أمين عام المجلس.

وفي خطوات متسارعة نحو التدخل المصري عسكريا في ليبيا، والذي طلبه رسميًا مجلس النواب، التقى السيسي، الخميس الماضي، مع وفد من مشايخ وأعيان القبائل الليبية في القاهرة؛ لبحث تطورات الأزمة والدور المصري فيها من خلال دعم القبائل وإمكانية تدريبها وتسليحها.