الرئاسي يأذن لمصلحة الجمارك التعاقد مع شركة “حديثة الإنشاء” لتعقب البضائع

أخبار ليبيا24

كشف مصدر في مصلحة الجمارك أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أصدر قرارًا بمنح الإذن للمصلحة للتعاقد مع شركة ” sck temsilcilik dis ticaret mehmet kocabasa” لتعقب البضائع.

وأضاف المصدر بحسب – صحيفة صدى الاقتصادية – أن الشركة حديثة الإنشاء أي منذ سنة فقط، مضيفاً أنها لا تملك أي خبرة بهذا المجال و لا تزال هناك ضبابية لسبب اختيارها من قبل الرئاسي.

وأوضح المصدر أن التعاقد ينص على تنفيذ مشروع نظام التعقب والمتابعة للبضائع الموردة إلى ليبيا عبر نظام إلكتروني لتوفير المعلومة المسبقة، لافتا إلى أن هذا البرنامج يوفر معرفة نوع البضائع الموردة إلى ليبيا و مصدرها.

وكان قرار المجلس الرئاسي نص على أن تتخذ كافة الإجراءات طبقاً لأحكام لائحة العقود الإدارية