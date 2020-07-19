الخارجية الروسية: الوفاق أكدت عزمها الإفراج عن المحتجزين الروس الخارجية الروسية: تلقينا تأكيدات خطية من سيالة بتسوية المشكلة في القريب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، حصولها على تأكيدات خطية من حكومة الوفاق، بأن عملية الإفراج عن الخبراء الروسيين المحتجزين في طرابلس، سيتم حلها قريبًا.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، في بيان لها، أن حكومة الوفاق، تعهدت بحل أزمة المحتجزين الروس، في طرابلس منذ أكثر من عام، وهم مكسيم شوغالي وسامر سعيفان، اللذين اتهمتهما بالتجسس وممارسة أنشطة مضرة بأمن الدولة.

وأردفت متحدثة “الخارجية الروسية”: “نتيجة جهودنا المتواصلة، تلقينا مؤخرا تأكيدات خطية من وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، على أن مشكلة مواطنينا ستتم تسويتها في المستقبل القريب”.

وكان رئيس مؤسسة حماية القيم الوطنية، ألكسندر مالكيفيتش، أعلن عن احتجاز رئيس مجموعة الأبحاث الميدانية لمؤسسة حماية القيم الوطنية مكسيم شوغاليه والمترجم سامر حسن علي في طرابلس.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إن مجموعة الأبحاث وعلى رأسها مكسيم شوغاليه موجودة في ليبيا بالتنسيق مع ممثلي السلطات المحلية، تعرضت للاعتقال في طرابلس، وأعربت المؤسسة عن أملها في أن يتم حل سوء التفاهم قريبا ويطلق سراح موظفيها بأسرع وقت ممكن.