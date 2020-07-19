الحرس يقفل جميع المطاعم في بنغازي بعد تسجيل حالات تسمم

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قرر جهاز الحرس البلدي في بنغازي، اليوم الأحد، قفل جميع المطاعم العاملة في نطاق بلدية بنغازي ابتداءً من هذه الليلة، وذلك بعد تسجيل حالات تسمم خلال المدة الماضية نتيجة تناول وجبات من عدد من المطاعم.

وأرجع جهاز الحرس البلدي بنغازي، على حسابه في فيسبوك، هذا القرار الصادر بناء على تعليمات رئيس جهاز الحرس البلدي، لواء توفيق المسماري، موجهة لمدير فرع الجهاز ببنغازي، العميد صالح الكاديكي، “لاستهتار أصحاب المطاعم بحياة المواطنين وعدم إتباع إجراءات الحماية والنظافة التي نتج عنها حالات تسمم كثيرة داخل المدينة”.

وبحسب التعليمات، “تقفل جميع المطاعم داخل نطاق بلدية بنغازي بالكامل ابتداء من هذه الليلة ولا يعتد بأي إجراءات بالفتح إلا عن طريق رئيس الجهاز مباشرة”.