الجمعية العمومية لشركة للكهرباء تعتمد مجلس إدارة جديد
أخبار ليبيا24
أعادت الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.
وتكون المجلس الجديد من 7 أسماء هي عبد السلام سليمان الأنصاري ووئام فتحي العبدلي ورضوان خليل محمد ومجدي محمد سليمان الفيتوري، وعبد الحكيم فرج محمد الفرجاني والبشير المنير الطاهر، ومحمد عاشور محمد الشريف.
وجاء هذا القرار خلال احتماع الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء صباح اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج.
واعتمدت الجمعية العمومية في اجتماعها العادي الأول لسنة 2020 المعايير اللازمة وآلية اختيار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.