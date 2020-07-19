الجمعية العمومية لشركة للكهرباء تعتمد مجلس إدارة جديد

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أعادت الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

وتكون المجلس الجديد من 7 أسماء هي عبد السلام سليمان الأنصاري ووئام فتحي العبدلي ورضوان خليل محمد ومجدي محمد سليمان الفيتوري، وعبد الحكيم فرج محمد الفرجاني والبشير المنير الطاهر، ومحمد عاشور محمد الشريف.

وجاء هذا القرار خلال احتماع الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء صباح اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج.