الجمعية العمومية لشركة للكهرباء تعتمد مجلس إدارة جديد

هذا القرار جاء خلال اجتماع الجمعية مع رئيس المجلس الرئاسي

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أخبار ليبيا 24 – خبر

أعادت الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء،

وتكون المجلس الجديد من سبع أسماء هي الدكتور عبد السلام سليمان الانصاري، ووئام فتحي العبدلي، و رضوان خليل محمد، ومجدي محمد سليمان الفيتوري، و عبد الحكيم فرج محمد الفرجاني، و البشير المنير الطاهر، و محمد عاشور محمد الشريف. 

وجاء هذا القرار خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء صباح اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج .

واعتمدت الجمعية العمومية في اجتماعها العادي الأول لسنة 2020 المعايير اللازمة وآلية اختيار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

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