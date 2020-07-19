الجمعية العمومية لشركة للكهرباء تعتمد مجلس إدارة جديد

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعادت الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء،

وتكون المجلس الجديد من سبع أسماء هي الدكتور عبد السلام سليمان الانصاري، ووئام فتحي العبدلي، و رضوان خليل محمد، ومجدي محمد سليمان الفيتوري، و عبد الحكيم فرج محمد الفرجاني، و البشير المنير الطاهر، و محمد عاشور محمد الشريف.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء صباح اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج .

واعتمدت الجمعية العمومية في اجتماعها العادي الأول لسنة 2020 المعايير اللازمة وآلية اختيار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.