الأردن يعرب عن قلقه من أقلمة الأزمة الليبية

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أعرب وزير الخارجية الأردني، اليوم الأحد، عن قلقه من أقلمة الأزمة في ليبيا، داعيا إلى إيجاد حل سياسي يحفظ وحدة البلاد بعيداً من التدخلات الخارجية.

وقال الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري، “كُلنا قلقون من المآل الذي تسير نحوه الأمور، أقلمة الأزمة الليبية سيجعل من الأمور أكثر صعوبة وأكثر تعقيداً، وبالتالي نحن ندعم كل الجهود التي تهدف التوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة وتماسك ليبيا ويحول دون أن تصبح ليبيا ساحة للصراعات الإقليمية”.

وأضاف “نحن ندعم كل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالوصول إلى تسوية سياسية يصنعها الليبيون ودعمنا مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة ومستمرون في التنسيق مع أشقائنا بما يحفظ أمن ليبيا وأمن مصر ويحول دون أن تعاني المنطقة برمتها من تبعات تدهور الأمور في ليبيا”.