آمر محور زمزم بالوفاق : مستعدون للتقدم في أي لحظة نحو سرت والجفرة

آمر محور زمزم بالوفاق : مستعدون للتقدم في أي لحظة نحو سرت والجفرة آمر محور زمزم : نحن في انتظار تعليمات السراج للبدء في الهجوم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال آمر محور زمزم، بعملية ما تسمى “دروب النصر”، التابعة لغرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، حمزة مخلوف، إن القوة العسكرية الموجودة معه حاليًا في منطقة تاورغاء، بمثابة تعزيزات للقوات الموجودة في بوقرين.

مخلوف بيّن ، في تسجيل مرئي، أنهم يعملوا تحت إمرة غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة الميدانية، وخاضعين لتعليمات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، حسب قوله .

آمر محور زمزم بعملية دروب النصر "حمزة علي مخلوف" يؤكد جاهزية قواته للدخول في المرحلة الثانية من عملية تحرير سرت والجفرة.#غرفة_عمليات_تأمين_وحماية_سرت_والجفرة#عملية_دروب_النصر Posted by ‎غرفة عمليات تأمين وحماية سرت و الجفرة‎ on Saturday, July 18, 2020

وأكد أنهم مستعدون للتقدم في أي لحظة نحو السيطرة على منطقتي سرت والجفرة، موضحًا أن القوة الموجودة معه في تاورغاء من المنطقة الغربية والشرقية والجنوب وكل مكان في ليبيا.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، وصول تعزيزات عسكرية من مختلف المدن الليبية، أمس السبت، وتوافد الأرتال المدججة بالأسلحة الثقيلة.

وذكرت غرفة العمليات في بيان مُقتضب لها، أنه في إطار الدعمِ المُتواصلِ لعملية “دروب النصر”، وصلت ظهيرة أمس السبت تعزيزات كبيرة من مختلف المدن الليبية”.