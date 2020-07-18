وزير دفاع تركيا: الفرق العسكرية مستمرة بعملها بنجاح في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، أن بلاده متواجدة في ليبيا بناء على طلب رسمي من حكومة الوفاق، التي شدد على أنها مُعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

وذكر في تصريحات له، أن فرق التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية التركية في ليبيا، تواصل عملها بنجاح، مُشيراً إلى أنها ستستمر في ذلك، حتى تحقيق هدف ضمان السلام والاستقرار فيها.

وتطرق الوزير التركي في حديثه، إلى أزمة بلاده مع فرنسا، مُعتبرًا أن أنقرة لا تزال تنتظر اعتذارًا من فرنسا، على خلفية مزاعم التحرش بإحدى سفنها في البحر المتوسط.

واستفاض “تبادلنا جميع المعلومات والوثائق ومقاطع الفيديو والصور المتعلقة بالحادث مع السلطات المدنية والعسكرية في حلف شمال الأطلسي”.

وفي ختام حديثه، بيّن الوزير التركي، أن المزاعم الفرنسية غير واقعية تمامًا، مُستدركًا “أثبتنا الحقيقة، وننتظر من فرنسا تقديم الاعتذار على خلفية مزاعم التحرش بسفينتهم، لأن السفن التركية زودت السفينة الفرنسية بالوقود بناء على طلبها، فرنسا لم تجرِ اتصالات مع الناتو فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة، ولم تقدم معلومات فنية تدعم مزاعمها”.