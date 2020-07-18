موسكو تعلن تحصلها على تأكيد خطي من حكومة الوفاق بقرب الإفراج عن مواطنيها

موسكو تعلن تحصلها على تأكيد خطي من حكومة الوفاق بقرب الإفراج عن مواطنيها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، عن حصولها على تأكيدات خطية من حكومة الوفاق الوطني بأن مسألة الإفراج عن المواطنين الروسيين المحتجزين في طرابلس سيتم حلها قريبا.

جاء ذلك في بيان للمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، حول مصير المواطنين الروسيين المحتجزين في طرابلس منذ أكثر من عام، وهما مكسيم شوغالي وسامر سعيفان، اللذين اتهمتهما حكومة الوفاق بالتجسس وممارسة أنشطة مضرة بأمن الدولة.

وقالت زاخاروفا: إن “الممثلين الروس لم يزوروا شوغالي وسعيفان في سجنهما، لأن سلطات طرابلس لم توفر فرصة للقيام بذلك في انتهاك لاتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، فضلا عن أن أي رحلات للدبلوماسيين الروس إلى ليبيا مرتبطة بمخاطر عالية وغير مقبولة على سلامتهما الشخصية”.

وأكدت زاخاروفا أن الجانب الروسي أثار هذا الموضوع عن طريق بعثة حكومة الوفاق الدبلوماسية في موسكو، كما أثاره بإلحاح وبانتظام في جميع الاجتماعات مع ممثلي سلطات طرابلس، سعيا للإفراج الفوري وغير المشروط عن شوغالي وسعيفان.

وأضافت للمتحدثة باسم الخارجية الروسية: “نستخدم جميع قنوات الاتصال المتاحة، بما فيها السرية، مع الدول التي لديها قدرة التأثير على حكومة الوفاق”.

وتابعت ماريا زاخاروفا: “نتيجة جهودنا المتواصلة، تلقينا مؤخرا تأكيدات خطية من (وزير الخارجية في) حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة على أن مشكلة مواطنينا ستتم تسويتها في المستقبل القريب”، وفق نص البيان.

وذكر البيان أنه رغم ذلك انخرطت الخارجية الروسية بنشاط في الجهود الرامية للإفراج عن شوغالي وسعيفان منذ أن تلقت إخطارا متأخرا عبر قنوات غير رسمية باعتقالهما غير القانوني في طرابلس في مايو 2019.