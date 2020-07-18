مصر ترفض من جديد التدخل التركي في ليبيا والمنطقة العربية الخارجية المصرية: التدخل التركي السياسي والعسكري في ليبيا ليس له سند شرعي

أخبار ليبيا24

جددت الخارجية المصرية، اليوم السبت، استيائها الشديد من التدخل العسكري والسياسي لتركيا في ليبيا، دون أي سند شرعي وفي مخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، عن استياءه من تصريحات بعض المسؤولين الأتراك عن مدى شرعية مطالبة جهات ليبية منتخبة ومجتمعية بدعم مصري في مواجهة الإرهاب.

وقال حافظ، في بيان، إن هناك إرهاب وتطرف يتم جلبه إلى ليبيا من سوريا بعد أن تم نشره في سوريا عبر الحدود التركية السورية، وفي أرجاء مختلفة في المنطقة العربية.

واستغرب المتحدث، من “مغامرة الإدارة التركية بمقدرات الشعب التركي”، عبر التدخل والتورط في أزمات الدول العربية لتعميقها وتعقيدها ولتغليب تيارات معينة، لا لشعبيتها وإنما لمجرد تبعيتها الأيديولوجية لمن يسعى لترويجها على نحو يهدر موارد الشعب التركي.

وأكد حافظ، رفض مصر التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي، والتي تفتقر إلى أي سند شرعي بل وتنتهك قرارات مجلس الأمن، سواء كان ذلك في العراق أو في سوريا أو في ليبيا.

وأكد، أن الشعوب العربية تأبى أي مساع أو أطماع لمن يريدون تسيير أمورهم لتحقيق مصالح وأهداف لا علاقة لهم بها.

وفوض مجلس النواب الليبي مصر مؤخرا بالتدخل عسكريا في ليبيا بغية “حفظ أمن البلدين القومي”، وبدا أن هذا التفويض قد أغضب تركيا، حيث ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، بموقف مصر والإمارات لدعمهما للجيش الوطني الليبي، وذلك بعد أن التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع شيوخ القبائل الليبية في القاهرة.

وقال السيسي، إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تهديد مباشر للأمن القومي المصري والليبي.