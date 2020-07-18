مرسال يعود للحالة البحريني بعقد إعارة من الأهلي بنغازي

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أعلنت إدارة نادي الأهلي بنغازي الموافقة على إعارة المهاجم جبريل مرسال لنادي الحالة البحريني.

وأكد النادي الاهلي أن عقد إعارة جبريل مرسال للحالة، ستمتد الى نهاية موسم 2019-2020 في البحرين.

وعلق نادي الحالة إعارة اللاعب بعد توقف النشاط، الرياضي بسبب فيروس كورونا، وخاطبت الأهلي بنغازي للتمديد، عقب الإعلان عن عودة النشاط في البحرين.

وتعاقد نادي الحالة مع المهاجم الليبي في يناير الماضي، و شارك في عدة مباريات مع الفريق البحريني، كما نجح في تسجيل هدف في أول ظهور له، أمام فريق الشباب، في الدوري البحريني.