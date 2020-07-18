مؤسسة النفط: استمرار تردّي الأوضاع الأمنية بمحيط المنشآت النفطية بخليج سرت

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، استمرار تردّي الأوضاع الأمنية في محيط المنشآت النفطية الواقعة في خليج سرت، معربة عن قلقها الشديد إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم السبت، أن اشتباكات وقعت خلال 48 ساعة الماضية في منطقة البريقة بين قوات الخاصة “الصاعقة” وحرس المنشآت النفطية، على بعد مئات الأمتار من خزانات النفط، وتبادلهم للرماية باستعمال أسلحة نارية متوسطة عيار 23، وقذائف صاروخية (أر بي جي).

وقالت المؤسسة، إن ذلك “يعكس انعدام المسؤولية وعدم وجود أي انضباط عسكري من أي نوع لدى هذه المجموعات المسلحة وخطورة افعالهم هذه على سلامة المنشآت النفطية والعاملين الموجدين بها والسكان في المناطق المحيطة بها”، وفق ما نقل البيان.

وأضاف البيان: “على خلفية تلك التطورات الخطيرة، فإن مؤسسة النفط تؤكد على أهمية إخلاء مرتزقة مجموعة فاغنر والمرتزقة السوريين والجنجويد من منشآتها”.

ودعت المؤسسة الوطنية للنفط، إلى “إنهاء عسكرتها تحت رقابة دولية، وإعادة هيكلة الترتيبات الأمنية في المناطق النفطية لتكون تحت حماية قوة أمنية محترفة ومنضبطة ومستقلة”، على حد قولها.

يذكر أن مسؤول المكتب الإعلامي لحرس المنشآت النفطية إبراهيم الفايدي والمتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة ميلاد الزوي قد فنّدا الإشاعات المتداولة حول وقوع اشتباكات مسلحة بين الطرفين في محيط المنشآت النفطية خليج سرت.