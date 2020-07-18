ليبيا تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا بـ87 إصابة

أخبار ليبيا 24 – صحة

سجلت ليبيا اليوم السبت، أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد، بعدما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن تسجيل 87 إصابة جديدة.

وبحسب ما ذكر المركز في بيان له، فقد توزعت الإصابات الجديدة بالفيروس بواقع 53 حالة جديدة و34 حالة لمخالطين، فيما تماثلت 5 حالات للشفاء، إلى جانب تسجيل حالة وفاة واحدة بمدينة الخمس.

وسجلت هذه الإصابات في كل من طرابلس 24 حالة، و31 إصابة بسبها، و6 حالات من مصراتة، و7 حالات في الشاطئ، و4 حالات في كل من ترهونة والغريفة، و3 حالات من تراغن، وحالتين في كل من الخمس وجنزور وزليتن، إضافة إلى حالة إصابة واحدة في كل من صرمان وغريان، وفقا للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وبهذا ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا إلى 1791 حالة بينها 1358 حالة نشطة، و385 متعافين من الفيروس، وتسجيل 48 حالة وفاة.