لقناعته أنه يحارب الإرهاب .. “أب” لأطفال يقدم حياته لتحرير الوطن الفقيد كان يهتم بأسرته لكنه تطوع لمحاربة الإرهاب في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

ليس من السهل أن يتطوع مدني في صفوف القوات المسلحة ويدخل ويعرف أنه يواجه الموت في أي لحظة إلا لقناعة تامة بأنه يحارب الإرهاب المتطرف الذي لا يرحم.

ويتطوع الفرد للموت ليحمي وطنة وأهله، ويخلص الوطن من براثن الفكر المتطرف الذي لا يعرف الرحمة بالقتل والتهجير وقطع الرؤوس.

قصتنا اليوم عن شاب من مواليد 1984 بمدينة بنغازي،قتل على يد قناص من عناصر داعش الإرهابي، بمحور وسط البلاد تحديدا شارع الحشيش، خلال فترة سيطرة تنظيم داعش على المنطقة، برابع أيام عيد الفطر الموافق للسادس والعشرين من يونيو عام 2016 م.

الفقيد متزوج وله ثلاث أطفال، عندما فارق الحياة وهو يدافع عن الوطن والعرض لم يكن يعلم بأن زوجته حامل، وأنه ينتظر مولودة ثالثة أبنائه فوزية مواليد 2015، ومفتاح مواليد 2016، وبعد وفاته وأثناء أيام العزاء أجرت زوجته فحص لتكتشف أنها حامل وأنجبت عائشة مواليد 2018 .

هذا البطل هو عبد السلام مفتاح فرج الفيتوري التحق متطوعا بمشاة البحرية بعد اغتيال والده “عبد السلام” بعبوة لاصقة زرعت بسيارته .

كان الفقيد شابا يهتم بأسرته ويحافظ عليهم لكنه تطوع من ضمن القوة المساندة لمشاة البحرية لمحاربة الإرهاب ببنغازي بعد انطلاق عملية الكرامة .

وبمحور وسط البلاد أصيب رفيقه في الشارع الضيق برصاص قناص تحديدا “شارع الحشيش”، فما كان منه إلا أن أسرع بالدخل إلى الشارع لينقذ صديقة المصاب رغم علمه بوجود القناص الذي كان يستخدم صديقة كطعم ليحدث أكبر عدد من الخسائر في صفوف قوات الجيش، والقوة المساندة وعندما اقترب من الوصول لصديقة أطلق القناص رصاصة عليه أصابته في رجلة أخذ ساتر ليحمي نفسه من تتالي الرصاصات، ولم يتمكن من التحرك لإصابته البليغة ونزف حتى فارق الحياة .

هذا البطل وغيره كثر تطوعوا من أجل القضاء على الإرهاب الذي استفحل وكاد أن يحول بلادنا الى جحيم بأفكار متطرفة.

وأجرت أخبار ليبيا 24 تقارير عدة ومفصلة حول عمليات الاغتيالات والجرائم الإرهابية التي نفذتها فرق الموت من العناصر المتطرفة في ليبيا على مر السنوات الماضية، والتي راح ضحيتها المئات من الليبيين.

منذ انتهاء أحداث السابع عشر من فبراير 2011 شهدت بنغازي هجمات واسعة النطاق من قبل عناصر مسلحة ذات توجهات فكرية متطرفة على مقار أجهزة الأمن الحكومية ومواقع الجيش، علاوة على الاغتيالات والاعتداءات على البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

إن الأفكار المعتقدات، التي تستند إليها الجماعات الإرهابية، التي تحاول استقطاب مئات الشباب، مثل “القاعدة” سابقا و”داعش” الآن، تزعم أن الشريعة الإسلامية “السمحة” تأمر وتشجعهم على قتل الأنفس وسفك الدماء، لكنهم كانوا يرمون من وراء ذلك إلى إقصاء معارضيهم وبث الرعب والتخويف والإرهاب، لتحقيق أطماعهم الدنيئة.

الإسلام بريء منهم، ومن إرهابهم وعنفهم، إذ يحذر الإسلام أشد التحذير من ترويع الناس وإخافتهم وإشاعة الذعر في نفوسهم، وهناك مفاهيم وضوابط واضحة، لا تقبل بقتل الأبرياء، مهما كانت الأهداف والظروف والأعذار.