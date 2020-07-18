قيادة الجيش تؤكد استمرار في بناء مؤسسة عسكرية أساسها العلم والكفاءة

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أكدت القيادة العامة للجيش الوطني، اليوم السبت، على مواصلة بناء مؤسسة عسكرية واعدة أساسها العلم والكفاءة والمقدرة.

وأصدرت القيادة، إصدارًا مرئيًا لحفل تخريج الدفعة 52 في الكلية العسكرية توكرة، تحت عنوان “نواصل المَسِير لبناء أجيال واعدة متسلحة بالعلم والكفاءة والمقدرة على دعم المؤسسة العسكرية” .

واحتفلت الكلية العسكرية توكرة في 8 يوليو2020 بتخريج الدفعتين، الـ52 من الكلية العسكرية، والـ27 من الكلية البحرية، في حضور القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس الحكومة الليبية، عبد الله الثني، ورئيس الأركان العامة، عبدالرازق الناظوري، وجمع كبير من مدراء الإدارات بالجيش الليبي والضباط وأولياء الأمور والمواطنين.