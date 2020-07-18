قتلى وجرحى في صراع بين المرتزقة السوريين في طرابلس

أخبار ليبيا24

ذكر مصدر مطلع أن شجارًا مسلحًا وقع ليلة الخميس بين عناصر المرتزقة السوريين التابعين لما يعرف بمليشيا “لواء صقور الشمال” الموالى لتركيا.

وأوضح المصدر أن الصراع وقع بين آمر المليشيا المدعو حسن خريه ومعاونه خليل خريه أدى إلى مقتل عنصرين وإصابة عدد آخر استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة.

وأضاف المصدر أن الأنباء متضاربة حول أسباب الخلاف، حيث بعض المصادر أكدت أن الخلاف كان من أجل استراحة “مزرعة” في منطقة عين زارة، إلا أن مصادر أخرى أكدت أن سبب الخلاف لعدم استلام تلك العناصر مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ أشهر.

وأكد المصدر أنه قتل خلال الاشتباكات المرتزق إنمار أبومحمد من مواليد يناير 1981 ومن سكان مدينة جسر الشغور في محافظة إدلب بسوريا، والمرتزق باسل أيوب الملقب “أبو أيوب” مواليد 1987 ومن سكان مدينة حارم في محافظة إدلب أيضًا.