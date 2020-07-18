فرنسا ترد على اتهام أمريكي بشأن “إيريني”

أخبار ليبيا24

رفضت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الخميس اتهامات الولايات المتحدة لعملية “إيريني” البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي لتطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، بأنها “متحيزة وليست جادة”، مؤكدة إنه ينبغي لواشنطن نفسها عمل المزيد لوقف تدفق الأسلحة.

أتى ذلك على خلفية ما قاله، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، يوم الخميس، “إنه ينبغي لأوروبا ألا تقصر عمليات منع إمدادات الأسلحة على تركيا وأن تندد بمجموعة فاغنر العسكرية الروسية وموسكو ودول أخرى مثل الإمارات ومصر بشأن القضية”.

وردا على هذه التصريحات، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول، للصحفيين: “ندعو شركاءنا جميعا، وأولهم الولايات المتحدة، إلى تكثيف جهودهم، مثلما يفعل الاتحاد الأوروبي، لمنع الانتهاكات المتكررة لحظر الأسلحة والمساعدة في استئناف عملية سياسية شاملة”.