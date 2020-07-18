ساسي: لا حلول قريبة للكهرباء والداخلية لا تسيطر على طرابلس ساسي: يفضح البلديات التي تعتمد على المليشيات لرفض عملية طرح الأحمال

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حمّل المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، علي ساسي، بعض البلديات مسؤولية تفاقم أزمة الكهرباء، لاسيما أنهم يرفضون عمليات طرح الأحمال بقوة السلاح وبالاعتماد على قوة السلاح والمليشيات .

ساسي كشف – في مداخلة هاتفية لفضائية فبراير الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية – أسماء البلديات التي ترفض عمليات طرح الأحمال بقوة السلاح والميليشيات، وفي مقدمتها بلديات الجبل الغربي دون استثناء، والزاوية، وجزء من ورشفانة، بينما تتعاون الخمس وجنزور بشكل جزئي، مؤكدًا أنهم أصدروا بيانا ورسالة رسمية تحثهم على الامتثال للطرح، لكن دون جدوى.

وأوضح أن هذه البلديات تعتمد على المليشيات والجماعات المسلحة في دخول محطات الكهرباء والتعدي على الفنيين بالضرب وصولا إلى القتل؛ لرفض طرح الأحمال، مؤكدا أنه آثر فضحهم بالخروج إلى الشعب عبر وسائل الإعلام، لكي يعرف حقيقة المعاناة وعدم المساواة في طرح الأحمال.

وأضاف أن عمليات طرح الأحمال تختلف من يوم إلى آخر، لكنها تقدر بست إلى ثماني ساعات في أسوأ الأحوال، مستنكرا على بعض المناطق رفضها التام للمشاركة في عمليات طرح الأحمال، الأمر الذي يهدد بعملية إظلام تام .

واتهم ساسي، مستشار السراج بعرقلة المشروع الذي يهدف لإنارة الشوارع بالطاقة الشمسية، قائلا “لم يهتم المستشار منذ قدومه بالمشروعات، لكنه قبل الحرب، كان متواجدا باستمرار خارج ليبيا، دون التواصل مع الشركات، وكل ما يروج من توقيع عقود فهي حبر على ورق، ودغدغة لمشاعر الناس”.

وفي سياق متصل، قال إن داخلية الوفاق لا تملك السيطرة على بعض المناطق داخل حدود طرابلس، مضيفا “اجتمعنا مع مدراء الأمن أكثر من مرة العام الماضي، لكن دون فائدة، وبعض الأسباب كانت ترجع للحرب التي كانت دائرة”.

وتابع “لو لم يكن هناك تعاونا بين جميع الجهات المعنية، خلال العام الجاري، لن نستطيع المحافظة على الشبكة وبقاء الكهرباء”، متسائلا “ما علاقة الشركة العامة بتأمين المحطات؟”، مستطردا: “الفنيون مستعدون للتواجد 24 ساعة والعمل في أسوأ الظروف، لكن غير مسؤولين عن حفظ الأمن، ورد المعتدين والمليشيات والمخالفين للقانون”.

وأكد أنهم يطلبون من داخلية الوفاق بشكل مستمر ومنذ سنوات، تأمين المحطات، موضحا أنهم عقدوا عدة اجتماعات لبحث الاعتداءات على المحطات، لكن إمكانيات مديريات الأمن ضعيفة؛ متابعا “عندما جاء مسلحون لبعض المحطات منذ أسبوعين أو ثلاثة بعد طرح الأحمال، بدأوا ضرب في المحطة بالأسلحة الرشاشة، ولم يتمكن أفراد الشرطة من مواجهة هؤلاء المجرمين”.

وواصل “لا أمل لحل أزمة الكهرباء خلال فترة قريبة، ولو لم تتكاتف أجهزة الدولة بالكامل لتكوين خلية أزمة على مستوى الدولة؛ تمثل الأجهزة المسؤولة والمعنية بقطاع الكهرباء، لن تحل المشكلة، ولو لم نبدأ من اليوم لن تحل مشكلة الكهرباء خلال فترة قريبة”.

وأعطى المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، مدة عام من اليوم لحل مشكلة الكهرباء؛ أي خلال شهر يوليو المقبل، مشددا على ضرورة البدء في خطة واضحة وسريعة من الآن تكون متابعة من كل الأجهزة، مختتما بقوله: “للأسف لم نجد آذانا صاغية”.